Inter organizza incontro tra Zalewski e tifosi! Ecco quando e come partecipare

I tifosi dell’Inter avranno l’occasione unica di incontrare Nicola Zalewski in un evento esclusivo. Ecco quando, dove e soprattutto come.

NUOVO EVENTO – Il nuovo acquisto Nicola Zalewski, per ora alle prese per il recupero della sua condizione, incontrerà fisicamente un numero ristretto di tifosi dal vivo in un evento che si terrà mercoledì 26 marzo presso l’Inter Store Castello, in via Dante 16 a Milano. A partire dalle ore 17, alcuni fortunati supporters potranno salutare il giocatore polacco, scattare una foto con lui e partecipare a una sessione di autografi. L’iniziativa è riservata ai primi 120 tifosi che acquisteranno una maglia ufficiale personalizzata della stagione 2024/25 nell’Inter Store Castello a partire da giovedì 20 marzo. Al momento dell’acquisto, i partecipanti riceveranno un coupon che garantirà loro l’accesso all’evento. Il giovane laterale polacco, arrivato in nerazzurro durante la sessione di mercato, si sta ritagliando un ruolo importante nella rosa dell’Inter e gode già di grande affetto da parte dei tifosi.

Incontra Zalewski all’Inter Store! Come partecipare

COSA FARE – Per assicurarsi un posto tra i 120 partecipanti, i tifosi dovranno recarsi presso l’Inter Store Castello a partire dal 20 marzo e acquistare una maglia ufficiale personalizzata della stagione 2024/25. Una volta completato l’acquisto, riceveranno un coupon che garantirà loro l’accesso esclusivo all’incontro con Zalewski il 26 marzo.