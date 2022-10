Inter, ora tocca alla Serie A. Inzaghi pensa a Lukaku e Skriniar al futuro – SM

A pochi giorni dalla qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Inter domani torna in campo contro la Sampdoria. Alla vigilia della partita di Serie A, gli aggiornamenti di SportMediaset sulle scelte di Inzaghi, sul rinnovo di Skriniar e sull’impiego di Lukaku.

COSA ASPETTARSI – L’Inter torna in campo campo domani, contro la Sampdoria, in una partita che non può permettersi di fallire. Per recuperare terreno nella classifica di Serie A i nerazzurri dovranno portare in campo tutta la loro determinazione. Come quella impiegata nella sfida contro il Viktoria Plzen, che ha permesso di conquistare gli ottavi di Champions League. Forte di questo, e del fatto che l’ultimo allenatore dell’Inter in grado di qualificarsi per due anni consecutivi è stato José Mourinho, Simone Inzaghi porterà in campo una squadra che, finalmente, ha trovato la sua quadra. Proprio per questo motivo, non dovrebbero esserci grandi cambi di formazione. Marco Barzaghi, però, fa sapere che Romelu Lukaku (vedi focus) dovrà aspettarsi di essere impiegato maggiormente. Soprattutto dopo il recupero e il rientro con gol nella sfida di mercoledì scorso. Le notizie per l’Inter non arrivano solo dal campo. Come quella dell’incontro in programma la prossima settimana di Milan Skriniar con il suo agente. L’Inter non vuole rinunciare al difensore e per trattenerlo sarebbe disposta a offrire 7 milioni di euro netti, bonus compresi. Alla viglia di Inter-Sampdoria ,questi gli ultimi aggiornamenti lanciati dal giornalista Barzaghi su SportMediaset.

Fonte: SportMediaset