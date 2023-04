Inter, ora si fa sul serio: qualificazione in Champions fondamentale – TS

A partire da oggi, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà ricominciare a correre per non perdere il treno della Champions League

RINCORSA – Da oggi l’Inter deve ricominciare a vincere per non perdere il piazzamento in Champions League. Questo obiettivo è ritenuto prioritario dalla società nerazzurra, come confermato da Beppe Marotta prima di Juventus-Inter. Oggi l’impegno con la Salernitana alle 17, che precede la delicata trasferta di Lisbona contro il Benfica. I granata, nel nuovo anno, hanno sempre perso con le big. Ma questo non deve essere per i nerazzurri un motivo per sottovalutare il match, soprattutto vista la difficoltà della squadra di Inzaghi nel gestire le partite con le medio-piccole dopo i match con squadre di alto rango.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini