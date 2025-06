Inter, ora c’è la Fluminense! Un rientro per Chivu – TS

L’Inter, escluso il maltempo, è in attesa di scendere in campo contro la Fluminense per gli ottavi del Mondiale per Club. Una partita secca per gli uomini di Cristian Chivu, ricorda Tuttosport.

MALTEMPO – Fulmini e saette non solo nel cielo di Charlotte, dove il maltempo ha già condizionato la sfida tra Chelsea e Benfica, ma anche in casa Inter, pronta ad affrontare il Fluminense negli ottavi di finale del nuovo Mondiale per club (stasera alle 21 italiane, diretta su Canale 5 e Dazn). Le condizioni meteo, tutt’altro che ideali per un evento di questa portata, saranno una variabile da considerare, ma non una di quelle che Cristian Chivu potrà controllare.

ATTACCO – Il tecnico nerazzurro ritrova Marcus Thuram al top, ma il rientro della coppia con Lautaro Martinez — la “ThuLa” — potrebbe avvenire solo a gara in corso. I due non partono titolari insieme dalla finale persa a Monaco contro il Manchester City, una ferita che nell’ambiente nerazzurro si cerca di archiviare. Il capitano interista sarà comunque protagonista. Al fianco del Toro dovrebbe agire Sebastiano Esposito, uno dei giovani cresciuti nel vivaio nerazzurro, ma sempre più vicino all’addio. Con il fratello Pio trattenuto in rosa (anche se affaticato e destinato alla panchina), per Sebastiano si prospetta una nuova avventura: la Fiorentina è in pole per la prossima stagione, ma non è l’unica pretendente. Il suo impiego oggi potrebbe rappresentare una delle ultime apparizioni con la maglia dell’Inter.

Inter, pass milionario! Gli incassi negli Usa

PASS – In questo contesto, non manca il fascino di un possibile incrocio con Simone Inzaghi nei quarti di finale: per realizzarsi, però, l’Al Hilal dovrebbe eliminare il Manchester City. Suggestione interessante, ma non la priorità. Il nuovo Mondiale per club voluto dalla FIFA è nato soprattutto con finalità economiche, ma sta acquisendo valore competitivo. L’Inter finora ha incassato circa 33 milioni di euro; il passaggio del turno ne garantirebbe altri 12,2. In totale, 45 milioni: la cifra che molte big puntano a raggiungere con la qualificazione alla Champions League. Tradotto: un successo contro il Fluminense, ancor prima di cominciare la Serie A, metterebbe già in sicurezza il bilancio stagionale.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia