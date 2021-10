L’Inter ora deve cambiare marcia. Inzaghi come Conte un anno fa – TS

Inter, Sheriff come Sassuolo: ora i nerazzurri devono cambiare marcia come un anno fa. Di seguito l’analisi secondo TuttoSport

COME SASSUOLO – L’Inter domani contro lo Sheriff dovrà dare risposte importanti, così come contro il Sassuolo un anno fa, quando Conte e i giocatori dopo aver perso contro il Real Madrid si parlarono e decisero di rinunciare al gioco per essere più attenti in difesa. Simone Inzaghi dovrà invece lavorare sulla testa dei giocatori: rivedibile è stata la gestione del vantaggio quando l’Inter, anziché cercare il raddoppio, si è accontentata di congelare la partita. Le due gare contro Sheriff e Juventus a San Siro potrebbero favorire la svolta.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino