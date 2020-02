Inter, ora Asamoah preoccupa. Conte ragiona, quale futuro per lui? – GdS

Condividi questo articolo

Focus de “La Gazzetta dello Sport”sulle condizioni di Kwadwo Asamoah. Il ghanese sta diventando un problema per l’Inter, che ha deciso di escluderlo dalla lista per l’Europa League (QUI l’elenco completo) cautelandosi nel mercato di gennaio. Conte conosce i suoi problemi fisici, ma ora è di fronte ad un bivio.

DESAPARECIDO – La teoria della ciclicità della storia è stata smentita da tempo, ma il ginocchio di Kwadwo Asamoah non sembra esserne al corrente. L’ex Juventus è storico assente nella corsa scudetto dell’Inter. Il problema è relativo alla cartilagine del ginocchio sinistro, operata già nel 2014, mai realmente risolto.”Quest’anno siamo a 11 gare giocate e meno di 900 minuti. Detto dell’eccezione della scorsa stagione, nelle precedenti Kwadwo non ha mai superato le 19 presenze in campionato del 2017-18 (18, 11 e 7 nelle annate precedenti)“. In più, va aggiunto il grande lavoro di fatica e rincorse che Antonio Conte chiede ai suoi esterni. Condizioni fisiche ottimali sono un requisito imprescindibile per rendere al meglio in questo tipo di scacchiere. “L’ex juventino, dopo l’ultima gara da titolare a ottobre (contro il Brescia), è rientrato per 18′ a dicembre. Poi è andato due volte in panchina. L’ultima proprio a Udine“.

VALUTAZIONI – La speranza è che sia l’inizio di un lento recupero, ma l’esclusione dalla lista per l’Europa non è un buon segnale. Certo è che qualcuno, ai nuovi acquisti, avrebbe dovuto lasciar spazio. Ma l’Inter, e Antonio Conte, si stanno già interrogando sul futuro del ghanese, prelevato a parametro zero e legato al nerazzurro da un contratto sostanzioso (3 milioni di euro annui). Eventuali valutazioni sfociano oltre il presente e l’immediato, in cui l’Inter sembra aver messo a posto, almeno numericamente, le carenze sulle fasce. Ma per Asamoah la ciclicità degli infortuni è davvero una spada di Damocle fin troppo pesante.