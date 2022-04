Inter ora anche miglior difesa: clean-sheet quasi il 50% delle partite – CdS

L’Inter era il miglior attacco e ora è anche la miglior difesa. Il reparto arretrato oggi è un vero e proprio bunker, con un dato di tutto rispetto che riguarda i clean-sheet.

GOL SUBITI – L’Inter nonostante sia il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, non è prima in classifica. Ad ogni modo, se da una parte la squadra fa fatica a concretizzare in attacco tutte le occasioni create, in difesa la situazione è sempre più confortante. Non a caso, nelle ultime sei partite disputate in campionato, sono stati ben quattro i clean-sheet, che diventano sei considerando le ultime otto in tutte le competizioni. Su trentuno partite giocare in Serie A, Samir Handanovic (nonostante una stagione con qualche ombra), non ha subito gol per quattordici partite. Un dato importantissimo che significa quasi il 50% delle partite disputate in questa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

