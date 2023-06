Inter, onore alla prestazione. Reso il Manchester City piccolo – TS

L’Inter ha reso il Manchester City piccolo, giocando una grandissima partita alla pari contro i “marziani”. Questa è l’analisi di Guido Vaciago dalle pagine di Tuttosport.

ONORE – Non vanno affatto omessi i complimenti all’Inter dopo una serata del genere. La sconfitta per 1-0 non ha rispecchiato i valori in campo, i nerazzurri se la sono giocata alla pari contro il Manchester City del miliardo speso sul mercato, dei fenomeni in attacco e dell’allenatore più forte del mondo. Quattro occasioni nitide, di cui in due una profonda sfortuna che non ha permesso ai ragazzi di Simone Inzaghi di allungare la partita. Il Manchester City ha vinto, ma non giocando come sa fare perché l’Inter ha fatto meglio, di più, colmando la distanza tecnica, economica. Il calcio italiano segua l’esempio, sul campo tutte le imprese sono possibili e il club meneghino ci è arrivato molto vicina.

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago