Inter, oltre lo scudetto raggiunto anche un nuovo primato in Serie A

In Inter-Udinese non solo la gioia di poter alzare finalmente al cielo lo scudetto. La squadra nerazzurra difatti ha raggiunto un nuovo primato in Serie A

PRIMATO – L’Inter con la partita disputata oggi contro l’Udinese e vinta 5-1 ha registrato un nuovo primato in Serie A, cioè è la prima squadra a tagliare il traguardo delle 3000 presenze nel campionato italiano. Questo perché ha partecipato proprio a tutte le partite senza mai essere andata in Serie B.