Inter, ok alle novitÃ  del protocollo: giÃ  oggi gli allenamenti di gruppo? – TS

Inter, ok alle novità del protocollo: già oggi gli allenamenti di gruppo? – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter una volta visionate le modifiche apportate al protocollo, già oggi ad Appiano Gentile potrebbe svolgere gli allenamenti a piccoli gruppi.

ALLENAMENTI A GRUPPI – Già oggi l’Inter potrebbe scendere in campo ad Appiano Gentile per allenarsi a piccoli gruppi, viste le novità del protocollo. Ieri l’Amministratore Delegato Beppe Marotta e mister Antonio Conte ne hanno parlato alla Pinetina. D’altronde tutta la squadra, compreso lo staff tecnico, è risultata negativa al tampone per ben due volte, e si attendono novità sul terzo giro di esami a cui verrà sottoposta la comitiva nerazzurra, probabilmente tra il fine settimana e l’inizio della prossima.

Fonte: Tuttosport.