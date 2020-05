Inter, oggi risultati per Conte e staff. Allenamenti ancora individuali – CdS

L’Inter conferma la sua linea dura: senza le dovute garanzie del protocollo, gli allenamenti proseguono in forma individuale. Nel frattempo, attesi per le prossime ore i risultati dei test per Antonio Conte e il resto dello staff

ATTESA – Dopo nove giorni, l’Inter di Antonio Conte si riposò. Oggi giornata libera per i nerazzurri, che hanno ripreso da una settimana abbondante ad allenarsi, individualmente, sui campi di Appiano Gentile. Appuntamento domani, dunque, mentre nelle prossime ore sono attesi i risultati dei tamponi per il tecnico nerazzurro e il resto dello staff, che hanno effettuato il test venerdì mattina. Dal campo ai laboratori, passando per i tavoli dirigenziali. Il club nerazzurro mantiene la linea rigida enunciata da Giuseppe Marotta giorni fa: niente ritiro blindato da domani, non ci sono le condizioni. Protocollo carente dunque: l’Inter proseguiràcon gli allenamenti individuali anche dal 18 maggio. Posizione condivisa dalla stragrande maggioranza dei club di Serie A. Mentre i dirigenti di Lega cercano di trattare con il governo per allentare le misure di sicurezza (QUI i dettagli).

