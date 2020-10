Inter, oggi nuovo giro di test molecolari. Attesa per l’esito di Bastoni

Alessandro Bastoni Inter

L’Inter ritrova i suoi nazionali e non perde tempo: ieri testati i primi calciatori, oggi il resto della truppa. Domani Conte saprà su chi poter contare per il derby di sabato. Grande attesa per l’esito di Alessandro Bastoni, risultato positivo al coronavirus ormai dieci giorni fa

PRECAUZIONI – Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter fa il punto della situazione in vista del derby di sabato. Ieri si sono sottoposti al tampone di accertamento Marcelo Brozovic, Andrea Pinamonti e Achraf Hakimi, rientrati con anticipo a Milano per motivazioni diverse. Assieme a loro, sono stati testati nuovamente i calciatori rimasti ad Appiano Gentile in queste due settimane. Si tratta di Handanovic, Padelli, Ranocchia e Darmian. Dopo la positività al coronavirus di Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young, l’Inter aveva costruito la propria bolla di isolamento presso il proprio centro sportivo. Ma l’esperimento è durato qualche giorno e al momento, in attesa dell’esito degli ultimi tamponi, ai calciatori è concesso il ritorno a casa.

FIBRILLAZIONE – Nella giornata di oggi rientreranno tutti gli altri. L’esito dei loro tamponi, però, arriverà solo nella giornata di domani. C’è attesa per i sudamericani Lautaro Martinez, Arturo Vidal e Alexis Sanchez, tutti in grande spolvero con le loro selezioni: dovrebbero arrivare in tarda serata. Uno degli esiti più attesi è certamente quello di Alessandro Bastoni, che in caso di esito negativo potrà essere convocato per il derby di sabato. Nel frattempo, Antonio Conte ha aggregato sei primavera (sottoposti alle medesime procedure anti-COVID) per poter svolgere gli allenamenti in numero congruo.