Inter, oggi l’annuncio di Inzaghi. Ma lo staff del tecnico dovrà attendere – TS

Nell’edizione odierna di “Tuttosport” arrivano aggiornamenti in merito alla situazione relativa a Simone Inzaghi. Il tecnico dovrebbe essere annunciato quest’oggi dall’Inter. Il suo staff, invece, dovrà attendere

ATTESA – Giornata importante in casa Inter. Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, infatti, oggi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo tecnico. L’allenatore, ormai ex Lazio, dovrebbe arrivare quest’oggi a Milano per sottoscrivere l’accordo che lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi due anni. Sarà solo lui, però, a sottoscrivere l’accordo: il suo staff, infatti, dovrà attendere. Vanno risolte, infatti, delle pendenze con Lotito, rimasto “scottato” dall’addio repentino di Inzaghi.

ANNUNCIO – L’Inter, nelle prossime settimane, annuncerà la composizione dello staff: dell’era Conte rimarranno il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti ed il nutrizionista Matteo Princella. Ad Appiano Gentile Inzaghi dovrebbe portare il suo storico vice Massimilano Farris, i preparatori atletici Fabio Ripert e Alessandro Fonte, il match analyst Ferruccio Cerasaro e i collaboratori tecnici Mario Cecchi e Riccardo Rocchini.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport