Inter, oggi la ripresa degli allenamenti! Dimarco e un altro al rientro – CdS

L’Inter riprenderà oggi il suo lavoro ad Appiano Gentile. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport previsto in giornata il rientro di Dimarco e Skriniar

RIENTRO – L’Inter riprenderà quest’oggi il suo lavoro ad Appiano Gentile. Inzaghi lavorerà con un gruppo notevolmente ridotto, visti i numerosi calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. In giornata, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dovrebbero rientrare alla Pinetina gli infortunati Dimarco e Skriniar. I due raggiungeranno Gosens e Bastoni in infermeria, per iniziare i programmi di recupero. . La speranza di Inzaghi è di riavere qualcuno a disposizione già alla ripresa con la Fiorentina, il 1° aprile.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua