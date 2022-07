Inter oggi il ritorno ad Appiano Gentile dopo i due giorni di ‘festa’ – CdS

L’Inter ha giocato e perso la sua amichevole contro il Lens sabato pomeriggio. Simone Inzaghi, dopo quella partita, ha concesso due giorni di vacanza.

RITORNO – L’Inter ha giocato sabato pomeriggio a Lens uscendo sconfitta 1-0 con un gol al 90′. Dopo questa sconfitta Simone Inzaghi e il suo staff hanno concesso due giorni di vacanza all’inter squadra con Handanovic e compagni che, come spiega anche il Corriere dello Sport, oggi tornano ad Appiano Gentile per sudare e continuare la preparazione per la prossima stagione. Saper giostrare anche i turni di festa ai giorni lavoro è fondamentale per tenere alto il morale e mantenere alto il livello di preparazione in vista della prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno