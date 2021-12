Inter, oggi i sorteggi di Champions League: tre le squadre da evitare – CdS

Quest’oggi alle ore 12 andranno in scena, a Nyon, i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Protagonista anche l’Inter. Le avversarie da evitare secondo il Corriere dello Sport

SORTEGGIO – Quest’oggi, a partire dalle 12, andranno in scena a Nyon i sorteggi per stabilire gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League. L’Inter, sarà ovviamente una delle squadre protagoniste. La squadra nerazzurra, seconda nel gruppo D, secondo il Corriere dello Sport, ha solo una pallina “fortunata” all’interno dell’urna: quella contenente il nome del Lille, squadra undicesima nella Ligue 1. Da evitare Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool, tre corazzate. Più abbordabili, sulla carta, gli eventuali impegni contro il Manchester United di Ragnick e dell’Ajax, che pure ha dominato il suo girone.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport