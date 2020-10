Inter, oggi allenamento in vista derby: Conte ritrova due elementi – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Verona-Inter

L’Inter si allena questo pomeriggio per preparare, con chi è a disposizione, il derby di sabato. Antonio Conte ritrova Brozovic e Pinamonti, tornati ieri a Milano. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

IL GRUPPO SI RICOMPONE – Questo pomeriggio l’Inter svolgerà allenamento in vista del derby. In attesa del grosso dei nazionali, di ritorno oggi e a disposizione di domani, Conte ritrova Brozovic e Pinamonti: «Questo pomeriggio ci sarà allenamento con i quattro rimasti ad Appiano Gentile a cui si aggiungeranno Brozovic e Pinamonti. Per Hakimi sarà domani, ieri non ha fatto in tempo a fare il tampone. Domani sarà l’allenamento cruciale per l’Inter».