Inter, occhio ai fantasmi! Inzaghi svoltò grazie all’ombra di Chivu – TS

Simone Inzaghi, questa sera, sfiderà il Parma al Tardini. Sulla panchina dei ducali ci sarà Cristian Chivu, ex allenatore dell’Inter primavera e per qualche ora traghettatore dei nerazzurri quando Inzaghi era vicino all’esonero, ricorda Tuttosport.

FANTASMA – Ritorna un vecchio fantasma di Simone Inzaghi. Tuttosport, a poche ore dalla sfida contro il Parma, ripercorre il finale di stagione nell’aprile del 2023, quando i nerazzurri arrancavano in campionato. L’Inter, in quel periodo si ritrovava quinta a meno 24 dal Napoli capolista. Era il periodo più di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, con la panchina del piacentino che traballava e non poco. In viale della Liberazione intanto pensano a un traghettatore con Cristian Chivu come primo nome sulla lista. Dal rischio esonero all’apertura di un nuovo ciclo sulla panchina dell’Inter. Da quei tre mesi di ansia e vittoria, Inzaghi costruisce le basi per la vittoria dello scudetto del 2024.

CORSA – Intanto, con la seconda stella sul petto, l’Inter pensa a come ampliare la bacheca con il 21esimo scudetto. Sulla strada per il tricolore però, c’è proprio l’ex Cristian Chivu che con i nerazzurri conquistò il Triplete entrando di diritto nella storia del club. Questa sera l’Inter proverà a restare per 48 ore a +6 sul Napoli in caso di vittoria (i campani sono impegnati a Bologna). Non sarà sicuramente una sfida facile, con l’Inter che spesso ha faticato a Parma.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini