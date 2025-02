Inter, occhio ai diffidati: turnover di Inzaghi contro il Genoa?

Riprendono gli allenamenti alla Pinetina in vista della partita casalinga contro il Genoa in programma sabato 22 Febbraio alle 20:45. Simone Inzaghi valuta le condizioni dei suoi con un occhio di riguardo ai diffidati a rischio per la sfida scudetto contro il Napoli al Maradona.

LA SITUAZIONE – Occhio ai diffidati in casa Inter che preoccupano il tecnico in vista della supersfida scudetto contro il Napoli. Alla terza ammonizione, infatti, Bastoni, Barella e Mkhitaryan, giocatori chiave nello scacchiere di Simone Inzaghi che potrebbero partire dalla panchina contro il Grifone. Le condizioni di Carlos Augusto, però, intensificano l’apprensione dell’allenatore nerazzurro, che difficilmente potrà fare a meno del centrale italiano. Scalpitano Zielinski e Frattesi per una maglia da titolare a centrocampo al fianco di Calhanoglu, con Dimarco e Dumfries sugli esterni. In attacco, Lautaro Martínez sarà affiancato da Taremi, chiamato nuovamente a sostituire l’indisponibile Marcus Thuram dal primo minuto, nonostante la prestazione opaca offerta contro la Juventus.

IL CALENDARIO – L’Inter si appresta ad affrontare un mese cruciale per il prosieguo della stagione, con il tecnico chiamato a scelte decisive per evitare ulteriori passi falsi che potrebbero compromettere definitivamente la corsa al titolo. Il Big Match contro gli uomini di Conte, con il solo Anguissa in diffida, parte dalla sfida contro il Grifone, che all’andata agguantò il pari allo scadere a causa dell’ingenuità di Yann Bisseck che tocca la palla di mano su uno spiovente in area di rigore.

Bastoni, il regista aggiunto dell’Inter: numeri da top in Europa e un’assenza che pesa

I DATI – Analizzando gli schemi tattici di Simone Inzaghi, emerge con evidenza il ruolo cruciale di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale classe ’99 è un perno fondamentale nell’assetto dell’Inter con 1780’ minuti in campionato, 91% di passaggi completati e 3 progressivi a partita, numeri che lo collocano tra i migliori in Europa. Solo una panchina contro il Monza, dove i nerazzurri hanno evidenziato enormi difficoltà senza “il regista” aggiunto, in grado di sganciarsi dal pacchetto arretrato e creare superiorità numerica, lanciando gli esterni in campo aperto per schernire difese che tendono a creare densità in mezzo al campo.