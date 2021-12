Inter, occhio a Milan-Napoli prima di Natale senza difese: anche Koulibaly KO!

L’Inter continua la sua rincorsa alle spalle di Milan e Napoli, che devono ancora sfidarsi nello scontro diretto. E per entrambe non arrivano notizie positive dall’infermeria. Ad alzare bandiera bianca è anche Koulibaly

IN VETTA SENZA DIFESA – Le brutte notizie che arrivano da casa Milan per Simon Kjaer (vedi articolo) rischiano di riscrivere equilibri in vetta alla classifica. In attesa di conoscere i reali tempi di recupero del difensore danese (il Milan dovà tornare sul mercato a gennaio, ndr), anche da casa Napoli non arrivano novità confortanti. Il 2021 calcistico di Kalidou Koulibaly è già finito. Il difensore senegalese starà fermo almeno tre-quattro settimane ed è a rischio anche la Coppa d’Africa prevista a gennaio 2022. Da ricordare che il 19 dicembre a San Siro si giocherà lo scontro diretto Milan-Napoli, che può essere decisiva per la lotta scudetto. O almeno per la classifica “invernale”, quella del girone di andata. L’Inter, che al momento ha oltre metà difesa fuori per infortunio, segue interessata gli sviluppi. Milan-Napoli senza Kjaer e Koulibaly forse farà capire chi è il vero favorito per lo Scudetto. L’avversario numero uno per l’Inter. Che nel frattempo proverà ad accorciare ulteriormente per sfruttare lo scontro diretto altrui, a prescindere dal risultato finale…