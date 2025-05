Inter, occasione sprecata: luci su Dumfries! Le pagelle – CdS

Si è chiuso con un 2-2 e nessun sorpasso la penultima giornata di Serie A per l’Inter. Ora nessun matchpoint, ma solo vincere nell’ultima giornata a Como. Queste le pagelle del Corriere dello Sport ai nerazzurri in campo contro la Lazio.

DELUSIONE – Inzaghi sceglie l’undici titolare per tentare il sorpasso scudetto, ma il risultato non lo premia: scelte rischiose che non pagano (5,5). Sommer resta spettatore per gran parte del primo tempo, poi è decisivo in uscita su Isaksen e Dia, sfiorando anche il rigore (6,5). In difesa, Bisseck rovina tutto con il fallo da rigore che cancella anche il suo gol (5,5), mentre Acerbi alterna buone chiusure a un errore grave sull’azione del pareggio (6). Bastoni parte bene ma cala alla distanza, sbagliando il rinvio che porta all’1-1 (6).

Inter-Lazio, tante delusioni per Inzaghi

SPINTA – Sugli esterni, Dumfries è il migliore: segna di testa, spinge senza sosta e costringe Tavares alla difensiva (7). Dimarco sfiora il gol due volte e propizia la rete di Bisseck (6,5), ordinaria amministrazione per Carlos Augusto (6). A centrocampo Calhanoglu brilla per qualità e grinta, firma l’assist per Dumfries e avvia l’azione del primo gol (6,5), mentre Barella è meno incisivo del solito (5,5) e Mkhitaryan appare lento e spento (5). In attacco, Thuram parte bene ma non incide sotto porta (5,5), Taremi è impalpabile e viene subito sostituito (5). Correa entra con più vivacità ma non lascia il segno (5,5), Arnautovic e Zielinski non giudicabili, così come Zalewski.

Fonte: Corriere dello Sport