Inter, obiettivo tre punti! Corsa su tre fronti – TS

L’Inter di Simone Inzaghi, si legge su Tuttosport, vuole fare en pleine in Serie A con tre partite alla portata. Si inizia contro l’Udinese, poi Parma e Cagliari per sognare l’allungo in Serie A.

TERZETTO – Oggi l‘Udinese alle 18, poi la trasferta a Parma di sabato prossimo e la gara a San Siro contro il Cagliari di sabato 12 aprile. Tre match alla portata, scrive Tuttosport, tre partite da vincere per regalarsi una gara jolly, o meglio dire un passo falso che potrebbe non scombinare i piani scudetto in caso arrivassero i nove punti.

Inter, impegno concreto! Tre punti d’obbligo

IMPEGNO – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la sosta, tornerà a correre in casa contro l’Udinese, una partita che rischia di essere a trabocchetto. Nonostante i favori siano di parte, l’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, Dumfries e Bastoni più Zielinski. Il rischio di sottovalutarla c’è, ma l’Inter ha saputo dimostrare di aver cambiato marcia anche a livello mentale nelle ultime uscite. L’obiettivo di oggi sarà quello di portarsi, per qualche ora, a più sei sul Napoli che giocherà stasera contro il Milan. Inzaghi vuole fare un filotto in campionato nelle prossime tre gare. Ottenere 9 punti contro Udinese, Parma e Cagliari, permetterebbe infatti all’Inter di rimanere in testa, magari consolidare il primo posto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini