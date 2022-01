Inter, obiettivo 2025. Le ultime sui rinnovi di dirigenza e Inzaghi – TS

L’Inter ha vinto la Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus mettendo in bacheca il secondo trofeo dell’era Suning. Ora però è tempo di pensare all’Atalanta con i nerazzurri domani sfidano i bergamaschi. Intanto però, con Zhang a Milano, ecco qual è l’obiettivo concreto.

OBIETTIVO – Come detto contro la Juventus è arrivato il secondo trofeo dell’era Suning. Il presidente Zhang attualmente a Milano ha l’agenda piena di impegni e priorità. Un appuntamento che Zhang si è prefissato è quello di blindare la dirigenza al completo compreso anche l’allenatore Simone Inzaghi. Come si legge oggi su Tuttosport Zhang ha la voglia di aprire un ciclo a Milano con l’Inter. Settimana prossima sarà la settimana degli annunci in casa Inter: Dario Baccin, Piero Ausilio e Beppe Marotta sono pronti a mettere nero su bianco gli accordi fino al 2025. La seconda priorità poi si chiama Inzaghi e il presidente nerazzurro è pronto a offrirgli un prolungamento con adeguamento del contratto. Zhang, tante cose da fare per aprire un ciclo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino