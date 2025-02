Inter obbligata allo scudetto? Le spese dicono altro, il caso Juventus – CdS

L’Inter non ha speso proprio tanto negli ultimi anni, soprattutto da quando è arrivato Simone Inzaghi sulla panchina. L’obbligo di scudetto perciò è relativo, non come per la Juventus per il Corriere dello Sport.

SPESE – Simone Inzaghi non ha mai goduto di un forte potere economico da quando è arrivato all’Inter come allenatore. Anzi, tutto il contrario. Ogni anno, tolto lo scorso, è stato costretto a vedere i suoi migliori giocatori essere ceduti. A partire da Romelu Lukaku e Achraf Hakimi prima del suo arrivo per finire con André Onana o Marcelo Brozovic. Stabilità non c’è mai stata, tantomeno certezze sul futuro della rosa a disposizione. La Juventus invece ha continuato a spendere, come accaduto nella scorsa estate.

DIFFERENZE – Per l’Inter si parla di obbligo scudetto, ma ci si dimentica che il club è uno dei pochi con un saldo in attivo tra entrate e uscite negli ultimi anni. Da quando Inzaghi è allenatore siamo intorno ai 100 milioni di euro di attivo tra entrate e uscite. Tra l’ultima estate e il mercato di gennaio sono stati spesi circa 20 milioni tra Nicola Zalewski, Josep Martinez (secondo portiere), Tomas Palacios (giovane attualmente in prestito) e i due calciatori a parametro zero, vale a dire Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Altre società hanno investito centinaia di milioni, tra queste la Juventus prossima avversaria. 150 circa tra il mercato estivo e quello invernale. Le spese bianconere sono tutt’altre rispetto a quelle dell’Inter, ma i discorsi fatti sono diversi. Tutto ciò è sbagliato!

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno