Inter-Oaktree, si attende solo formalizzazione dell’accordo: le ultime – Sky

L’Inter è vicinissima all’accordo con il fondo americano Oaktree (vedi articolo), che dovrebbe rilevare le quote di LionRock con un finanziamento da 275 milioni di euro. Secondo Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – l’operazione è solo da formalizzare. Intanto si attende ancora l’incontro tra Zhang e Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

FORMALIZZAZIONE – L’Inter è vicinissima all’accordo con Oaktree. Secondo Andrea Paventi, è questione di giorni per l’ufficialità: «Si aspetta solo la formalizzazione di questa operazione, che arriverà al massimo a inizio settimana ma è in dirittura d’arrivo ed è ossigeno puro per le casse dell’Inter. Vediamo se tra oggi e domani ci sarà l’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. L’Inter è una squadra che viene da un percorso vittorioso che consacra un lavoro, la squadra è migliorabile ma c’è una situazione economica molto diversa rispetto a quella per esempio del 2009/2010. Eventuali cessioni anche di giocatori importanti non sono da escludere, ma mantenendo la competitività. Prima servirà chiarezza e convergenza di intenti da tutte le parti».