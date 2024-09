Inter, Oaktree pianifica il futuro: strategia finanziaria definita – CdS

L’Inter di Oaktree ha definito i suoi prossimi passi in materia di gestione finanziaria del club. I nerazzurri intendono muoversi in modo prudente.

IL PIANO – L’Inter è di Oaktree dal maggio del 2024. Il fondo americano ha potuto salutare con favore i risultati finanziari della stagione 2023-2024, dati che hanno certificato una riduzione delle perdite fino a 36 milioni di euro. Con un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro, per un valore totale che si attesta a 473 milioni di euro, Oaktree può guardare al futuro con la consapevolezza di come la società sia gestita in maniera coerente con i principi e gli ideali rivendicati dalla proprietà.

Inter, il ragionamento di Oaktree per il futuro!

LA STRATEGIA – Poste tali premesse, il fondo statunitense ha ora come interesse principale quello di ridurre ulteriormente le perdite del club nerazzurro. L’Inter rappresenta un asset strategico per Oaktree, ma ciò non impedisce di introdurre misure dirette volte a contribuire in maniera significativa al proposito da esso auspicato. Come dimostra il versamento di circa 44 milioni di euro in termini di ricapitalizzazione del club meneghino. Ciò che possiamo aspettarci è una prosecuzione della strategia fondata sulla combinazione dei due obiettivi del risanamento e del risultato sportivo. Una continuità da perseguire affidandosi alla dirigenza che tanto bene ha fatto sia sui conti che sul mercato. Per sfidare il Milan e le altre avversarie contando sui mezzi adeguati per recitare un ruolo da protagonista.

