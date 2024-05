L’Inter di Oaktree attesa dalla questione presidente: due opzioni

Una delle prime questioni che Oaktree dovrà affrontare è quella legata al nuovo presidente dell’Inter. Al momento, per forza di cose, è ancora Zhang solo perché non è stato sciolto il Consiglio d’Amministrazione: un passaggio che si completerà a breve, come afferma Sport Mediaset. Con due profili per la successione.

CAMBI IN ARRIVO – L’organigramma dell’Inter sarà atteso da qualche novità di rilievo nelle prossime settimane, complice l’ingresso al completo di Oaktree. Certo non degli stravolgimenti, perché saranno “semplicemente” rimossi e sostituiti gli uomini in quota Suning. Ma fra questi c’è anche il presidente ormai uscente, Steven Zhang, che a oggi risulta avere ancora il ruolo. Solo per una questione burocratica: prima deve essere sciolto, facendolo decadere, il Consiglio d’Amministrazione in vigore. Poi sarà ricomposto quello nuovo, con un altro presidente. Nello specifico il ventiduesimo diverso nella storia del club. Per Oaktree domani ci sarà il primo vertice anche con Simone Inzaghi, ma il fondo sta pensando anche a questi passaggi.

Quale sarà il primo presidente dell’Inter di Oaktree? Due le strade

I PROFILI – Su Sport Mediaset si fa notare come l’incontro atteso per la giornata di domani sarà utile anche per intraprendere il discorso del prossimo presidente dell’Inter. Questo perché nel vertice si definirà la data della prossima assemblea dei soci, che si terrà entro un paio di settimane. Al suo interno, oltre al nuovo CdA, proprio la scelta del successore di Zhang. Non è ancora certo se la scelta cadrà su un uomo di fiducia di Oaktree o se si prediligerà una candidatura più vicina all’Inter. In quest’ultimo caso l’attuale vice president Javier Zanetti è il primo nome indicato. Già domani se ne saprà qualcosa di più, con la prima metà di giugno come quella decisiva per vedere il primo presidente di Oaktree per l’Inter.

Fonte: Sport Mediaset