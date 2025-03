Inter, nuovo stadio al ribasso insieme al Milan! La situazione – TS

San Siro resta condiviso tra Inter e Milan. Non succede da nessuna parte in Europa. Il nuovo impianto di Inter e Milan rischia però di accogliere più clienti e meno tifosi, scrive Tuttosport.

FUTURO – Come racconta Tuttosport nell’edizione odierna, anni fa a Milano ci si distingueva subito tra Bauscia e Casciavit. Una diversa estrazione sociale. Adesso però, è anche tempo di pensare al futuro con Inter e Milan che si contendono lo stadio. Negli scorsi giorni, il presidente del Milan aveva confermato i numeri dell’impianto sportivo che verrà. Un paso quasi all’indietro. Se tutto va per il meglio, il gong finale è per la direzione, che conta ben 72 mila posti, di cui 9 mila andranno a clienti premium. Io resto invece, con gli altri settori aperti, si fermeranno a 62mila posti. Numeri sicuramente al ribasso, per due squadre che registrano quasi sempre il sold-out. Questo calo drastico di posti, si legge da Tuttosport, è anche sinonimo di business e sempre meno invece una questione di fede.

San Siro, non è solo questione d’amore per Inter e Milan

CIFRE – Ad oggi infatti, i ricavi che portano gli stadi italiani ai club sono ben più bassi rispetto a quanto invece raccolgono club a Madrid o Parigi. In Italia si incassa un terzo di quanto si prende in giro per l’Europa, e il tifoso italiano è quello che spende di meno. Anche per quanto riguarda restare a San Siro, la parte legata all’amore è secondaria. Si resta a San Siro perché si risparmia. Allo stesso tempo però, per Inter e Milan resteranno gli stessi problemi che ci sono adesso. Come l’erba del Meazza, che risulterà sempre stremata, a causa delle tante partite giocate. Lo stadio insieme tra Inter e Milan, porta anche un’altra eccezione: nessun grande club in Europa divide il proprio impianto sportivo con gli acerrimi rivali. Per quanto riguarda le cifre, ci si aggirerebbe intorno ai 124 milioni di euro per l’area intorno allo stadio, e poi 72,98 milioni di euro per l’impianto sportivo in sé. A questo si dovrebbe anche aggiungere lo sconto di 80 milioni a carico del comune per la rimozione delle macerie. Il tutto però, andrà fatto prima del 10 novembre 2025 quando poi scatterà il vincolo sul secondo anello.

Fonte: Tuttosport – Ivan cardia