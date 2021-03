Inter, il nuovo positivo al Coronavirus non è un giocatore

Pochi minuti fa è stata comunicata la positività al Coronavirus di un membro del gruppo squadra dell’Inter (leggi qui). Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di un giocatore

Si allarga il focolaio di Covid-19 nell’Inter dopo le positività degli ultimi giorni che hanno portato al rinvio della partita prevista originariamente per domani contro il Sassuolo e allo stop a tutti i nazionali. Pochi minuti fa la società nerazzurra ha comunicato la positività di un membro del gruppo squadra, ma secondo le prime informazioni non si tratterebbe di un giocatore. Secondo Gianluigi Longari per “Sportitalia” il nuovo positivo sarebbe un membro dello staff sanitario, elemento comunque a contatto stretto con i giocatori, fatto che non autorizza ad abbassare la guardia. Come noto l’Inter continuerà in questi giorni a testare i giocatori che restano in isolamento fiduciario.