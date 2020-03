Inter, nuovo look per il centro sportivo. Conte...

Inter, nuovo look per il centro sportivo. Conte pronto a sfruttarlo – GdS

Focus della “Gazzetta dello Sport” sul restyling delle strutture di Appiano Gentile. L’Inter sta per ultimare la realizzazione di un hotel ecologico in cui ospitare i calciatori. Anche i campi da gioco saranno modernizzati. Conte ha tutto per svolgere al meglio il prossimo ritiro estivo

ANDARE OLTRE – L’Inter guarda al futuro e Steven Zhang non fa nulla per nasconderlo. Alzare l’asticella significa anche, e soprattutto, lavorare sui dettagli. Ma il Centro sportivo Suning, in memoria di Angelo Moratti, e le strutture di allenamento sono tutto, meno che un dettaglio. Ed ecco perché, dopo aver traslocato in estate nella nuova sede di via della Liberazione, l’Inter è pronta ad operare un restyling deciso e impegnativo del suo centro d’allenamento.

FORTINO – La Pinetina è casa dei nerazzurri dal 1962. “Tra metà aprile e inizio maggio sarà aperto il primo e più importante pezzo del nuovo look: la palazzina- hotel che ospiterà i giocatori. E non sarà un’inaugurazione da poco, visto che la squadra di Antonio Conte comincerà la nuova stagione allenandosi a casa. Per il tecnico la preparazione è una tappa fondamentale della stagione, farla in casa e quindi potere lavorare al massimo dei giri sin dal primo giorno è un vantaggio che va sfruttato“.

INNOVATIVO – “L’hotel avrà un design molto particolare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di rispetto ambientale. Il nuovo edificio-hotel è tutto made in Italy. Progettato dai milanesi di COIMA Image, risponde alle esigenze di sostenibilità richieste dai vincoli del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate (dentro il quale si trova il Suning Training Center) grazie a un sistema prefabbricato in legno brevettato dall’azienda bresciana WoodBeton. Grande circa 3mila metri quadrati, è costato 6 milioni di euro: dall’esterno le stanze hanno la forma di cubi e hanno una serie di grandi finestre che si affacciano sui campi di allenamento.Il nuovo progetto soddisfa e non poco il tecnico Antonio Conte. Da quando il leccese si è insediato alla guida dell’Inter, ad Appiano Gentile entrano pochissime persone. Niente familiari dei giocatori (o quasi), niente procuratori che circolano liberamente“.

I CAMPI – L’altra novità riguarda lo spazio tecnico. Cinque campi da gioco, di cui uno al coperto, che tuttavia non saranno incrementati per i vincoli ambientali. Ma l’Inter non resterà immobile: “Il fondo dei terreni verrà rifatto secondo le ultimissime tecnologie per essere il più simile possibile a quello del Meazza e sarà riscaldato. La palestra è stata rivoluzionata qualche anno fa e non sarà toccata. Sarà rifatta anche la storica sala accoglienza e avranno più spazio la redazione e gli studi di Inter Tv, gli uffici della Inter Media House, la sala stampa. L’obiettivo è completare tutto il progetto per fine 2020″.

