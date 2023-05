Inter, nuovi finanziamenti nelle casse! Da Suning via Oaktree

L’Inter riceve nuovi introiti da Suning, tramite il fondo californiano Oaktree. Incassati 41 milioni di euro, dopo i 10 che il club aveva ricevuto a febbraio

FINANZIAMENTI − Ossigeno nelle casse dell’Inter, con Suning – tramite il fondo Oaktree – che ha inserito altri 41 milioni di euro. Soldi che vanno ad aggiungersi ai 10 già incassati a febbraio. Nel report di Inter Media and Communication, tutti gli ultimi finanziamenti verso il club. “La società ha ricevuto negli ultimi anni una serie di prestiti degli azionisti. L’importo residuo nel bilancio di TeamCo al 31 marzo 2023 è di 86 milioni di euro (tutti relativi a prestiti soci erogati durante l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 da Grand Tower, di cui 60 milioni durante l’ultima parte dell’anno fiscale chiuso al 30 giugno 2021 e 26 milioni nel terzo trimestre dell’esercizio in corso – 10 milioni di euro a febbraio 2023 e 16 milioni di euro a marzo 2023). Si aggiungono poi interessi maturati per 25 milioni di euro di cui 9,0 milioni di euro milioni relativi a finanziamenti soci erogati durante l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 da Grand Tower e € 16,0 milioni relativi a finanziamenti soci erogati in esercizi precedenti da Great Horizon (questi ultimi rappresentano interessi al momento non oggetto di rinuncia su finanziamenti soci che invece sono stati interamente convertiti a riserva di patrimonio netto negli esercizi precedenti). Infine, in data 17 aprile 2023 è stato ricevuto da Grand Tower un nuovo finanziamento soci di 25 milioni di euro“.