Inter, nuovamente a Madrid dopo 10 anni. Ultima volta? Dolci ricordi

UEFA Champions League logo stadium

L’Inter dopo dieci anni torna per la prima volta a Madrid. L’ultima volta, infatti, fu proprio nel 2010. Un’occasione che rievoca ancora dolci ricordi nella mente dei tifosi nerazzurri, dal momento che si tratta della finale contro il Bayern Monaco giocata al Santiago Bernabeu.

DI NUOVO A MADRID – La sfida tra Real Madrid e Inter per la Champions League non può che rievocare dolci ricordi nella mente di tutti i tifosi nerazzurri. L’ultima volta che la squadra è stata nella capitale Spagnola – precisamente allo Stadio Santiago Bernabeu – è stato proprio nel 2010. In quell’occasione, però, non per affrontare i Blancos. Bensì per affrontare il Bayern Monaco, nella finale del 2010, poi vinta a coronamento di un’annata fantastica. La speranza è che proprio nello stesso stadio possa arrivare una prestigiosa vittoria proprio contro la squadra allenata da Zinedine Zidane.