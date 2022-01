Inter, nuova scadenza per la dirigenza. De Vrij, si lavora al sostituto – Rai

L’Inter lavorerà innanzitutto sui rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin nel mese di gennaio, ma occhio a de Vrij. Ecco il punto sul mercato di Ciro Venerato, in collegamento con La Domenica Sportiva su Rai 2.

PRIORITÀ – A gennaio l’Inter si muoverà innanzitutto internamente e lontano dal campo. La priorità del presidente Steven Zhang è il rinnovo della dirigenza. Questo il punto di Ciro Venerato: «L’Inter procederà ai rinnovi, i primi in ordine di tempo sono i dirigenti. Contratto fino al 2025 per Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. Triennale invece per Marcelo Brozovic».

NUOVE PEDINE – L’Inter inizierà poi a lavorare su come sostituire due profili, previsti in partenza a giugno. Sempre Venerato: «Ivan Perisic? Nessuna trattativa, si cercherà un sostituto. Anche Stefan de Vrij andrà via a giugno probabilmente, e i nerazzurri stanno lavorando per il sostituto. Nel mirino Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach e Gleison Bremer del Torino».

IN USCITA – Venerato fa poi il punto sui movimenti in uscita: «Come si muoverà a gennaio? Si proverà a dismettere Aleksandar Kolarov, e poi si vedrà per Stefano Sensi: lo ha chiesto la Sampdoria».