Inter, nuova partnership con Twitter. Antonello: “Desiderio di innovazione”

Condividi questo articolo

L’Inter ha annunciato una nuova partnership con Twitter (vedi articolo). Il CEO Corporate nerazzurro, Alessandro Antonello, ha commentato così la scelta di collaborare con la società americana. Di seguito le sue parole riportate dal sito ufficiale del club.

INNOVAZIONE – Alessandro Antonello commenta la scelta dell’Inter di collaborare con Twitter: «Questa partnership e l’ingresso nell’Amplify Programme di Twitter sono la dimostrazione di come l’impegno per la trasformazione digitale e il costante desiderio di innovazione siano dei pilastri fondamentali per il nostro club. Siamo certi che la collaborazione con una società celebre a livello mondiale come Twitter darà un valore aggiunto ai nostri contenuti».

Fonte: Inter.it