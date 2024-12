Inter, nuova partnership! NTS Sport diventa Official Supplier: tutti i dettagli

Stretta di mano fra l’Inter e NTS Sport, che diventa l’Official Supplier del Club. A pochi giorni dalla sfida di Supercoppa Italiana, nasce una nuova collaborazione: ecco tutti i dettagli sull’accordo.

NUOVA COLLABORAZIONE – Sul sito ufficiale dell’Inter si legge: «FC Internazionale Milano è lieta di annunciare l’accordo di partnership con NTS Sport, che diventa Official Supplier del Club per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Durante questo periodo, fornirà soluzioni all’avanguardia per la realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi sintetici utilizzati dal Club, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e innovazione nel settore, contribuendo a garantire prestazioni eccellenti sia in campo che fuori».

Inter, nuova collaborazione con NTS Sport: ecco la sua storia

STORIA – Il comunicato dell’Inter continua spiegando: «Fondata nel 1989 con il nome New Tennis System, l’azienda ha saputo evolversi per affrontare le nuove sfide del settore, estendendo la propria competenza ben oltre il tennis. Oggi, NTS Sport con sede a Cavenago di Brianza (MB) è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. Offrendo una gamma di servizi e prodotti in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia e diversificata».

TRADIZIONE – Per cui l’Inter conclude: «L’accordo è frutto di una lunga storia di collaborazione che prosegue da circa 10 anni. Grazie a questa nuova partnership, FC Internazionale Milano e NTS Sport rafforzeranno il loro impegno nel promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dello sport. Unendo tradizione e modernità per creare nuove opportunità di sviluppo».