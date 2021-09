Inter, numeri da scudetto per Inzaghi tra attacco, difesa e rimonte – CdS

L’Inter adesso è più ottimista in vista di questa stagione, il Corriere dello Sport analizza i numeri della squadra allenata da Simone Inzaghi, con ben tre punti in più rispetto la scorsa stagione.

I NUMERI – Inter, numeri sempre più da scudetto, addirittura più dell’anno scorso. Ben diciotto i gol realizzati in questo momento, nonostante gli addii dolorosi di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Numeri più che confortanti, considerando inoltre che Alexis Sanchez e Joaquin Correa sono stati utilizzati con il contagocce. In difesa, invece, solo cinque i gol incassati, contro gli otto della passata stagione. Inoltre, è migliorata anche la capacità di reagire ai gol subiti, basti pensare alle due rimonte venute fuori da San Siro. Inzaghi non punta a ripetere quanto fatto da Antonio Conte, ma anche a migliorarlo.

Fonte: Corriere dello Sport