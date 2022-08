Inter, numeri da record a San Siro! Media spettatori al top in Italia – TS

L’Inter fa registrare numeri da record in quanto a presenze allo stadio. Dal 2015, infatti, i nerazzurri sono al top in Italia. L’analisi nell’edizione odierna di Tuttosport

NUMERI RECORD – L’Inter fa registrare l’ennesimo record in quanto a presenze allo stadio. Secondo Tuttosport, infatti, dalla stagione 2015-16, i tifosi nerazzurri ad aver riempito le tribune di San Siro sono 5 milioni e 600mila. Numero destinato a sfiorare i 7 milioni al termine di questa stagione. Cifra record, che testimonia l’affetto smisurato dei tifosi ai colori nerazzurri. Nessuno in Italia, infatti, ha fatto meglio dell’Inter che, nelle 106 gare giocate fra le mura amiche dal 105 ha una media di 52mila spettatori: battuto Milan (46mila di media), Roma (37mila) e Juventus (36mila). Non farà eccezione la sfida di sabato contro lo Spezia in cui si va verso il tutto esaurito.

Fonte: Tuttosport – F.M