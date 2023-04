Inter, novità importanti sulle condizioni di Calhanoglu e Barella − Sky

Ieri sera l’Inter con una grande prova di squadra ha battuto 1-0 la Juventus centrando per il secondo anno consecutivo la finale di Coppa Italia. Nel secondo tempo della partita in casa nerazzurra c’è stata però un po’ d’apprensione per le condizioni di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella usciti dal campo leggermente acciaccati. Matteo Barzaghi in diretta da Appiano Gentile per Sky Sport ha riportato le ultime novità sullo stato dei due calciatori.

LE CONDIZIONI − Per l’Inter ieri sera contro la Juventus sono arrivate risposte convincenti da parte di tutti i calciatori coinvolti. La squadra ha infatti dimostrato ancora una volte di valere decisamente di più del sesto posto in campionato. Sia gli undici titolari che le riserve hanno dato prova di essere finalmente tornati in forma e con la testa concentrata solo sulle dinamiche di campo. Nella grande euforia dell’approdo in finale di Coppa Italia c’è stato spazio anche per un po’ d’apprensione. Nel secondo tempo sono stati infatti sostituiti precauzionalmente sia Hakan Calhanoglu che Nicolò Barella, i quali avevano accusato dei piccoli fastidi. Come riportato però da Matteo Barzaghi su Sky Sport, non c’è nessuna preoccupazione in casa Inter sullo stato fisico dei due centrocampisti. Inzaghi quindi non dovrebbe temere assenze pesanti nel prossimo match con la Lazio, che può rilanciare i nerazzurri nella corsa alla Champions League.

Fonte: Sky Sport – Matteo Barzaghi