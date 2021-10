Inter, novità nel CdA: cambia uno dei consiglieri legati a Suning

Una novità nel Consiglio d’Amministrazione dell’Inter. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, infatti, sarebbe cambiato uno dei consiglieri legati a Suning

NOVITA’ – Cambiamenti nel Consiglio d’Amministrazione dell’Inter. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, infatti, cambia uno dei consiglieri legati al gruppo Suning. Nel verbale relativo al CdA svoltosi lo scorso 30 agosto, infatti, si apprende che Ren Jun si è dimesso dal ruolo di consigliere della società nerazzurra per diventare il direttore generale di Suning.com, dopo il passo indietro di Zhang Jindong. Preso atto delle dimissioni, al suo posto, nel corso della riunione la candidata scelta a sostituirlo è stata Ying Ruohan. Il nome, spiega il portale Calcio e Finanza, compare in Cina come legale rappresentante della società Jiangsu Inter Commercial Development Co., di proprietà della stessa Suning.

Fonte: Calcioefinanza.it