Inter, novità nel prossimo calciomercato! Le date ufficiali, l’inizio

La FIGC ha ufficializzato le date delle sessioni di calciomercato per la stagione 2025-2026. Novità assoluta l’introduzione la finestra di inizio giugno, richiesta dalla FIFA per aiutare le società che parteciperanno al Mondiale per Club, come l’Inter.

UFFICIALITÁ – La FIGC ha reso ufficiali le date di calciomercato per la prossima stagione. La novità rappresenta l’introduzione di una nuova finestra di mercato tra il 1 e il 10 giugno, come richiesto dalla FIFA. Questa sessione è stata resa necessaria dall’introduzione del Mondiale del Club, che inizierà il 14 dello stesso mese. Le squadre italiane partecipanti saranno Inter e Juventus. La nuova sessione permetterà a tutti i club di Serie A, non solo quelli coinvolti nella competizione, di compiere nuove operazioni sia in entrata che in uscita. Durerà pochi giorni, ma sarà utile a chi sarà protagonista negli Stati Uniti come la squadra di Simone Inzaghi.

Inter, le date del prossimo calciomercato!

DATE – Il comunicato ufficiale della FIGC è stato pubblicato sul sito della federazione nella giornata di ieri. All’interno sono state rese note tutte le date delle tre sessioni del calciomercato 2025/2026, e l’orario di chiusura (fissato alle ore 20.00): la prima, in esclusiva per i soli club di Serie A dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025; quella estiva dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025, e infine quella invernale dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.