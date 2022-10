Inter non vendita? Dichiarioni Zhang comprensibili ma la verità è un’altra – CdS

Steven Zhang in un’intervista dopo Inter-Viktoria Plzen 4-0 esprime tutta la sua felicità per la conferma della squadra in ambito europeo per la seconda volta consecutiva (vedi QUI). Il numero uno nerazzurro toglie l’Inter dal mercato. Secondo il Corriere dello Sport dichiarazioni comprensibili per un motivo ben specifico, ma la verità è un’altra.

NON IN VENDITA – A due giorni dall’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, il presidente Steven Zhang si è esposto anche sul futuro del club: «Negli ultimi 3-4 anni l’Inter è stata, ed è tutt’ora, al centro di diverse speculazioni. Ma il club non è in vendita e io non sto parlando con alcun investitore». Affermazioni del tutto comprensibili, soprattutto in questa prima fase. Impensabile, difatti, che il numero uno nerazzurro possa dire qualcosa di diverso. Ma i movimenti di Goldman Sachs e di Raine esistono e diventa complicato nasconderli. Più significativo, invece, come Zhang si sia sbilanciato sul futuro di Milan Skriniar: «È un giocatore incredibile. Lui per primo sa quanto desideri che rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo».

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno