Inter non l’unica a fare ricorso! Atalanta dal CONI per la gara con il Torino

Nonostante si parli di campionato falsato e addirittura di eliminazione dal Mondiale dell’Italia da imputare anche all’Inter per il ricorso relativo alla gara contro il Bologna (vedi articolo), anche altre società prendono la stessa decisione. Tra cui l’Atalanta, che ha fatto nuovamente ricorso al CONI per la gara da recuperare contro il Torino.

RICORSI SU RICORSI – Mentre in Italia si parla soltanto di Bologna-Inter e dei ricorsi della società nerazzurra (vedi articolo), ci si dimentica che in Serie A ci sono altre gare ancora da recuperare. Un esempio lampante è Atalanta-Torino, inizialmente in programma per il 6 gennaio e non disputata. Anche i bergamaschi – come da comunicato rilasciato pochi minuti fa – si sono rivolti al Collegio di Garanzia del CONI, ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva. Una situazione, dunque, che non vede coinvolta solo l’Inter. Anche se a qualcuno sembra far comodo dimenticarselo.