Inter, in società ‘critiche’ alla squadra! Anche Handanovic in discussione – CdS

L’Inter non può permettersi di subire certi gol, soprattutto se con la difesa schierata. Il Corriere dello Sport questa mattina evidenzia gli errori della squadra con la critica che arriva direttamente dalla società, mettendo in discussione anche Samir Handanovic.

NO BLACK-OUT – L’Inter ha subito otto gol in sole cinque giornate di campionato, perdendo già due sfide importanti contro Lazio e Milan. Questi, inoltre, si aggiungono alle dieci reti subite in cinque sfide amichevoli nel corso del pre-campionato. I gol incassati nel derby con la difesa schierata, secondo il quotidiano romano, hanno fatto imbestialire anche Simone Inzaghi che adesso chiede un cambio di marcia. Da Viale della Liberazione arriva una critica ben precisa: qualche giocatore si sente troppo bravo, già arrivato o non scende in campo con l’atteggiamento giusto. Ma la colpa non è solo della difesa, tutti i giocatori sono messi in discussione: è infatti innegabile che anche i centrocampisti e gli esterni non diano una grossa mano in fase di non possesso. E pure Samir Handanovic è un caso. In tempi brevi può esserci la staffetta con André Onana.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti