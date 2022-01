Inter, non solo main sponsor: iniziare le trattative per il rinnovo con Nike – CdS

Inter, come già ribadito, dall’anno prossimo il main sponsor sulla maglia non sarà più Socios, il cui contratto è di una sola stagione, a Digitalbits, attuale sponsor di manica (vedi articolo). Cominciate le trattative anche per il rinnovo della partnership con Nike.

RINNOVO – Inter a lavoro anche sul fronte sponsor. Non solo Digitabits nuovo main sponsor, secondo quanto riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul quotidiano romano, sono iniziate le trattative anche per rinnovare la partnership con Nike, in scadenza nel 2024. L’obiettivo è quello di raddoppiare la cifra base inserita nel contratto in corso, ovvero circa 12 milioni di euro.

