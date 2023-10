Inter, non solo Investcorp: nuova richiesta, una data già vicina

In questi giorni sono riprese le voci su una possibile cessione dell’Inter in tempi più o meno brevi. Detto che la famiglia Zhang non sta definendo la sua uscita di scena, ci sono comunque dei movimenti. Li dà il giornalista Vanni sul suo account Twitter.

QUESTIONE SOCIETARIA – Ciclicamente si parla di Inter prossima o vicina alla cessione. C’è chi è uscito allo scoperto, come l’imprenditore Thomas Zilliacus, e chi per ora non lo ha fatto. Il giornalista Franco Vanni, via Twitter, fa sapere che qualcosa si muove. Oltre a Investcorp, un altro fondo del Golfo ha chiesto informazioni su una possibile cessione da parte dell’Inter. Inoltre, cominciano a esserci sviluppi anche dagli Stati Uniti. Non è – giusto specificarlo – arrivato il momento in cui la famiglia Zhang è pronta a passare la mano: il loro addio non è imminente. Vanni dà però una data su cui aspettarsi sviluppi sull’Inter: i prossimi due mesi, ossia ancora nel 2023. Da ricordare, come segnalato negli scorsi giorni, che il presidente Steven Zhang non ha ancora comunicato se sarà a Milano fra nove giorni, quando si terrà l’Assemblea degli Azionisti. Lì, fra le altre cose, sarà approvato il bilancio dell’Inter chiuso lo scorso 30 giugno.