Inter non da sola: altri club di Serie A contro il protocollo FIGC – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, non solo l’Inter sarebbe contraria al protocollo della FIGC per la ripresa degli allenamenti (vedi articolo). Altri club di Serie A sarebbero infatti allineati con i nerazzurri.

NON DA SOLI – Continua a creare polemica il protocollo studiato dal Comitato Tecnico Scientifico e approvato dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti. Misure “inapplicabili” come già detto anche da Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, che ha affermato come i nerazzurri non andranno in ritiro se non cambieranno le regole del protocollo. Non solo la società di proprietà Suning però sarebbe contraria a queste condizioni. Sulla stessa linea si annoverano infatti altri club di Serie A come Milan, Napoli, Cagliari, Verona, Atalanta, Sampdoria e Genoa. Non è da escludersi, secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, che il fronte “anti FIGC” sarebbe anche più largo.