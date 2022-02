L’Inter non approfitta ancora dello stop del Milan: è crisi profonda – CdS

L’Inter – secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport -, è in piena crisi “profonda” dopo il pareggio maturato contro il Genoa. La squadra allenata da Simone Inzaghi, nonostante i tanti tiri in porta, non riesce ancora a concretizzare, approfittando così dell’ennesimo stop del Milan.

“CRISI PROFONDA” – Secondo il quotidiano romano, si tratta di una vera e propria crisi profonda quella dell’Inter, impegnati a Genova dopo il pareggio del Milan contro l’Udinese, la squadra allenata da Simone Inzaghi non è riuscita anche questa volta ad approfittare dello stop dei rossoneri, al momento primi in classifica ma con una partita in più. L’Inter ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro giornate e al Ferraris hanno confermato l’incapacità di segnare mostrata anche contro Liverpool e Sassuolo. Non bastano neanche le ventuno conclusioni (ma solo quattro in porta). Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, secondo il Corriere dello Sport, sono in evidente difficoltà e vengono serviti anche male da un Calhanoglu in affanno e da un Barella sottotono. Condizionata psicologicamente dal momento no, secondo il collega Andrea Ramazzotti -, i nerazzurri sono scesi in campo nervosi e a corto di energie. Altra occasione persa per Simone Inzaghi, e martedì c’è il derby di Coppa Italia tra le milanesi che in Serie A non trovano più la vittoria.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti