Inter non ancora al completo ad Appiano Gentile: Inzaghi ne aspetta altri due – TS

L’Inter ieri pomeriggio si è ritrovata ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti (vedi QUI). Il gruppo, però, oltre i giocatori impegnati al Mondiale, non è ancora al completo. Simone Inzaghi ne aspetta altri due, ecco quando ritornano.

RIENTRO VICINO – Anche oggi il gruppo squadra si riunirà ad Appiano Gentile, questa volta però per una doppia seduta di allenamento alla vigilia della partenza a Malta. Oltre i convocati al Mondiale, assente anche Joaquin Correa per il problema al tendine. L’argentino è atteso alla Pinetina la prossima settimana, quando arriverà anche André Onana. Per Romelu Lukaku bisognerà aspettare ancora.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini