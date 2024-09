Inter, non solo la Champions League. C’è il Milan all’orizzonte

L’Inter pensa già al ritorno in Serie A: all’orizzonte c’è la sfida contro il Milan, nel derby di casa a San Siro che potrebbe segnare un record nel campionato italiano.

RIENTRO – Con la pausa per la Nazionale che sta iniziando a passare, in casa Inter si pensa subito al rientro in campo. I nerazzurri, con un inizio perfetto di campionato, si apprestano a vivere il primo vero trittico staginale. L’Inter riprenderà in Serie A con la trasferta contro il Monza per poi volare a Manchester per la sfida contro il City di Guardiola in una piccola rivincita dopo la finale di due anni fa in Champions League. Al termine della trasferta europea, l’Inter sfiderà in casa il Milan. Per i nerazzurri sarà la prima partita a San Siro nel derby con il tricolore cucito sul petto e la seconda stella. La stessa vinta sempre a San Siro, in un deby in casa dei rossoneri.

Inter-Milan, una stracittadina da record

RECORD – La sfida contro il Milan rischia di segnare un nuovo record per l’Inter e le sue casse. Nonostante manchino quasi quindici giorni, ad oggi San Siro risulta sold-out per il primo derby stagionale. Per i rossoneri non sarà una sfida qualsiasi: il derby di Milano potrebbe essere il primo match-point per Paulo Fonseca che in queste prime tre uscite stagionali non ha convinto a pieno, con un inizio di campionato da dimenticare. Per i rossoneri arriva un’altra occasione per poter invertire il trend da horror che va avanti da quasi tre stagioni. Tanti i derby persi dal Milan: allo stesso tempo l’Inter di Simone Inzaghi lavorerà con i titolari così da difendere questa speciale classifica della stracittadina vinta.