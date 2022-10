Inter, Nilox rinnova partnership con il club nerazzurro: i dettagli

Nilox, brand punto di riferimento della mobilità elettrica su due ruote in Italia, ha rinnovato la partnership con l’Inter: il comunicato.

PARTNERSHIP – A seguire il comunicato pubblicato dall’Inter sul proprio sito ufficiale riguardo il rinnovo della partnership di Nilox con la società nerazzurra. “Un percorso iniziato nel 2017 e che proseguirà, almeno fino alla stagione 2024-25. Inter e Nilox continuano insieme, rinnovando una collaborazione di successo. Il brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet continuerà ad essere Official Electric Mobility Partner del Club nerazzurro.

In questi anni di partnership i due brand hanno accresciuto il posizionamento del proprio marchio, raggiungendo importanti successi. Grazie a un accordo di licenza, sono stati creati accessori e veicoli brandizzati Inter, realizzati in esclusiva per i tifosi interisti.

La gamma, composta da prodotti brandizzati con i colori e il logo della squadra nerazzurra, include la e-bike X8, il monopattino elettrico Doc 8five e un kit di accessori pensati per accompagnare i tifosi in ogni momento della giornata, tra cui un mousepad, una power bank, uno speaker Bluetooth, una chiavetta USB e una comoda custodia per notebook“.

COLLABORAZIONE – Luca Danovaro – Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Siamo molto soddisfatti che Nilox abbia scelto di proseguire al fianco del nostro Club, a testimonianza del successo di questa partnership che prosegue dal 2017. Questa collaborazione ci consente non solo di continuare a lavorare con un brand che ha il nostro medesimo spirito innovativo e la nostra stessa visione del futuro, ma permette inoltre ai nostri tifosi di muoversi in modo sostenibile con prodotti dedicati alla loro passione per l’Inter“.

CAMMINO – Giovanni Testa – Chief Operating Officer del Gruppo Esprinet. “Siamo orgogliosi di proseguire il nostro cammino intrapreso con uno dei Club di maggior rilievo del calcio italiano come l’Inter, con cui condividiamo la medesima filosofia e la continua ricerca di innovazione e rinnovamento. Il consolidamento della partnership con il Club nerazzurro ci permette di offrire agli innumerevoli tifosi dell’Inter prodotti brandizzati e all’avanguardia, diffondendo ulteriormente l’importanza di forme di mobilità alternative e sostenibili“.

Fonte: Inter.it